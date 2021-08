Tunisie : Arrestation d’un dangereux délinquant à Bab Souika

Les agents sécuritaires de la direction centrale de la police secours à Tunis et en coordination avec le poste de Bab Souika ont réussi à arrêter un dangereux criminel dans la soirée du lundi 23 août 2021.

Les unités sécuritaires ont saisi au domicile du délinquant aka Harkan huit épées de grandes tailles, rapporte Mosaïque Fm.

Le suspect est connu par les services de police pour avoir dirigé une bande dont les membres sont impliqués dans le trafic de drogue et cambriolage de maisons et commerces.

Lors de l’arrestation, l’homme avait en sa possession du cannabis et une balance ainsi que des objets volés d’un cabinet de médecin et plus de 50 lunettes de soleil et des armes blanches.

En consultant le parquet, les unités sécuritaires ont été autorisées à le placer en garde à vue.