Appel à candidatures pour l’acquisition des livres tunisiens, 2e session 2021

La Direction Générale du Livre (DGL) au ministère des Affaires Culturelles a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 2ème session 2021 de l’acquisition des livres tunisiens.

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidatures est fixé au 8 septembre prochain.

Les éditeurs et écrivains tunisiens peuvent envoyer leurs dossiers de candidatures pour pour les titres parus en 2019, 2020 et 2021, excepté ceux présentés à la première session de l’année en cours. Chaque dossier doit comporter deux copies du titre proposé et tous les justificatifs administratifs et sur le copyright.

Il est surtout recommandé de mentionner le nom de l’auteur, celui de la maison d’édition et son adresse ainsi que de l’année de l’édition. Pour les livres ayant obtenu une subvention sur le papier, le prix doit impérativement figurer sur la couverture.