Tunisie – Météo : Temps chaud et estival ce weekend

Le temps sera estival ce weekend et les températures seront supérieures à la moyenne saisonnière de 2 à 4 degrés, a annoncé, vendredi, l’Institut national de la Météorologie (INM).

La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès et la baignade sera possible avec vigilance l’après-midi sur les côtes de Sfax, Gabès et Médenine.

L’Institut a ainsi, appelé à éviter de s’exposer au soleil pendant les pics de chaleur.

Une baisse des températures a été annoncée vendredi, 13 août 2021, par l’INM . Les maximales ont varié entre 33 et 39 degrés dans les régions côtières et entre 40 et 46 degrés à l’intérieur du pays avec du vent de sirocco.

Les gouvernorats de Béja et Tozeur ont enregistré une hausse des températures pour se situer à 46 degrés.