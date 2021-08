Tunisie : Les personnes âgées entre 16 et 18 ans recevront ce vaccin

Le président du Comité de lutte contre le coronavirus, Hechmi Louzir, a déclaré, mercredi 4 août 2021 sur les ondes de la radio ExpressFM, que les étudiants inscrits dans des universités à l’étranger ont été contactés pour recevoir le vaccin contre le coronavirus.

Ces étudiants recevront une dose unique du vaccin Johnson & Johnson.

Il a ajouté que les personnes âgées de 16 ans et plus seront vaccinées avec Pfizer – BioNTech. Quant aux personnes âgées de 18 ans et plus, elles recevront le vaccin Johnson & Johnson.

Par ailleurs, il indique que le taux de positivités est de 20%, soulignant que les hôpitaux et les services de réanimation sont toujours sous pression à cause du taux élevé d’hospitalisation.

Louzir indique en outre que la Tunisie fait partie des pays les plus touchés par le coronavirus à cause de la forte propagation du variant Delta. Mais selon certaines études, l’immunité collective sera atteinte à 60% d’ici le mois de septembre.

Hechmi Louzir a aussi affirmé que 50% des citoyens seront vaccinés à la mi-octobre et l’immunité collective atteindra les 80%, ce qui permettra une forte diminution du virus.

Il a rappelé l’importance de se conformer au protocole sanitaire et à bien appliquer la distanciation sociale, en portant le masque et en accordant de l’importance à l’hygiène des mains.

Lors de son intervention, Louzir a indiqué que le but premier de la vaccination est de limiter les formes graves pour les personnes contaminées au coronavirus.