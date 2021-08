Tunisie : Al Badil lance un nouveau projet “A petits pas” 

L’association Al Badil-Alternative culturelle annonce sur sa page Facebook le nouveau projet “A petits pas, vers une éducation artistique inclusive et accessible”.

Lancé avec le soutien du Fonds culture pour tous de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, ce projet est un programme de médiation culturelle entre les différents établissements des quartiers identifiés.

Il s’agit d’un travail en réseau et partenariat pour créer un pont entre structures scolaires et structures culturelles: écoles primaires, établissements universitaires et espaces culturels étatiques et associatifs réunis au bénéfice des enfants des quartiers périurbains.

La première édition vise à initier les enfants à l’écriture créative, le scénario et le cinéma d’animation tout en consolidant leur éducation citoyenne et environnementale dans une dynamique d’apprentissage multicible et durable.

Dans le cadre de leur vie scolaire, ces enfants pourront participer à un projet de plusieurs semaines en contact avec 6 artistes émergents (étudiants de l’école supérieure de l’audiovisuel et de cinéma Esac) et 3 artistes professionnels qui animeront les ateliers ainsi qu’une équipe de réalisation de film documentaire qui portera sur l’expérience de la première édition qui se tiendra du 1er septembre au 31 novembre 2021.

Al-Badil est une association oeuvrant pour la promotion et la démocratisation de l’art et de la culture en général. Parmi ses principaux projets Hors Lits Tunisie, la formation des jeunes au management culturel-Coworking space.