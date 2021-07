Accueil chaleureux à Tunis du champion olympique Ayoub Hafnaoui

Un accueil chaleureux a été réservé au champion olympique tunisien du 400 m nage libre, Ahmed Ayoub Hafnaoui, à son retour en Tunisie, après avoir enregistré son nom en lettres d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020.

Le jeune nageur a été reçu, à son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, le président de l’Espérance Sportive de Tunis, Hamdi Meddeb, le président de la Fédération tunisienne de natation, Hédi Benhassen, ainsi que par un certain nombre de responsables du Comité National Olympique Tunisien et du ministère de tutelle et des membres de la famille du champion olympique.

Hafnaoui (18 ans), a exprimé, à cette occasion, son grand bonheur d’avoir remporté la médaille d’or au 400 m nage libre, indiquant que cet exploit est de nature à l’encourager à travailler davantage afin de remporter d’autres succès à l’avenir.

Le champion olympique tunisien a souligné que ce sacre n’est pas venu par hasard, mais était le fruit d’un grand travail et de beaucoup de sacrifices qu’il avait consentis pendant deux ans et depuis sa qualification aux JO en 2019.

Ayoub Hafnaoui a été sacré dimanche dernier dans le 400m nage libre, pour sa première participation olympique, après avoir parcouru la distance en 3:43.36, devant l’Australien Jack McLoughlin (3:43.52) et l’Américain Kieran Smith (3:43.94), offrant à la Tunisie sa première médaille d’or aux JO de Tokyo et la deuxième après celle d’argent pour le taekwondoiste Mohamed Khalil Jendoubi.