Tunisie : Safi Saïd dénonce les mesures prises par Saïed et avertit

Le député Safi Saïd a déclaré sur les ondes de Jawhara Fm que ce qui s’est produit dimanche 25 juillet 2021 est très dangereux sur tous les plans, car cela pourrait constituer un barrage à la révolution.

Les décisions du président de la République pourraient conduire le pays, la révolution et la démocratie vers l’inconnu.

Saïd ajoute que les forces politiques étrangères sont contre les mesures annoncées par le président Saïed. Certains dirigeants étrangers réclament une feuille de route pour la gestion de cette période.

Monsieur Saïd, ouvrez bien les yeux et les oreilles: il n’y a pour l’instant que la Turquie à avoir condamné ce passage en force de Kaïs Saïd. Et vous les députés êtes responsables de l’état actuel de notre pays, en agissant en fonction de vos intérêts et non de ceux la nation.