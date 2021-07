JO-2020 (Volley-ball) : La Tunisie arrache deux sets à l’Argentine mais s’incline par 3 manches 2

La sélection Tunisienne seniors hommes de volley-ball a engrangé son premier point dans le groupe B en remportant deux sets face à l’Argentine avant de s’incliner par trois manches à deux (25-23, 25-23, 19-25, 18-25 et 8-15), pour le compte de la 4e journée du tour préliminaire des jeux olympiques de Tokyo 2020.

Les Coéquipiers de Saddem Hemissi avait livré leur meilleure prestations des jeux en arrachant les deux premiers sets devant l’un des favoris mondiaux de la discipline, après avoir remporté lors de la 3e journée, un set aux américains.

Malgré ce point engrangé, la Tunisie est 6ème et dernière au classement de ce groupe B.

Pour rappel, le six national s’était incliné devant le Brésil et la France sur le score de 3-0 et les USA par trois manches à une.

Le dernier match du premier pour les tunisiens sera face à la Russie, dimanche 1er août (7h20).