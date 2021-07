Mabrouk Korchid affirme que le dossier Lazhar Sta a été ouvert après son départ du ministère des Domaines de l’Etat

le député Mabrouk Korchid, avocat et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a affirmé n’avoir aucun lien avec le dossier de l’homme d’affaires Lazhar Sta. Il a précisé que ce dossier a été ouvert après son départ du ministère.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, a déclaré qu’une enquête a été ouverte, jeudi, au sujet de la plainte déposée par l’ancien membre de l’Instance Vérité-Dignité (IVD), Ibtihel Abdellatif, à l’encontre du président du Comité d’arbitrage et de réconciliation à l’IVD, Khaled Krichi (avocat et député), Mabrouk Korchid, avocat, député et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, et Samah Khamessi , avocate, pour suspicion de manipulation d’un dossier de réconciliation et conclusion d’un accord d’arbitrage au bénéfice de Lazhar Sta.

Dans une déclaration jeudi à la TAP, Korchid a estimé que cette plainte est infondée et mal intentionnée vengeresse. Il a pointé le non respect des procédures dans la mesure où l’ordre des avocats n’a pas été informé de cette plainte qui concerne un de ses membres.

Il a annoncé son intention de porter plainte contre Ibtihel Abdellatif pour préjudice de réputation et de contester l’irrégularité des procédures en justice.

Mabrouk Korchid a été ministre des Domaines et de l’Etat des Affaires foncières du 12 septembre 2017 au 14 novembre 2018.

Lors des élections législatives de 2019, il a été élu député de la circonscription de Medenine.