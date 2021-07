Mohsen Dali : Une enquête ouverte sur les contrats de lobbying impliquant Ennahdha, Qalb Tounes et l’association Aich Tounsi

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis 1 et du pôle judiciaire économique et financier, Mohsen Dali a indiqué, mercredi, que le ministère public près du pôle a entamé depuis les deux premières semaines de juillet, l’examen de plusieurs dossiers qui concernent le mouvement Ennahdha, Qalb Tounes et l’association Aich Tounsi en lien avec des contrats de lobbying.

Contacté avec l’agence TAP, Mohsen Dali a précisé que l’accusation adressée aux deux partis Ennahdha et Qalb Tounes et à l’association Aich Tounsi concerne “l’obtention de financements étrangers pour la campagne électorale et l’acceptation de fonds dont l’origine est inconnue pour financer la campagne électorale”.

Selon Dali, une enquête a été également ouverte sur l’Instance Vérité et Dignité (IVD), l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et la compagnie aérienne Tunisair.

En ce qui concerne l’IVD, a expliqué Mohsen Dali, une enquête a été ouverte durant la même période pour “suspicion de fraude, faux et usage de faux, obtention d’avantage indu et préjudice causé à l’administration en lien avec le contenu du rapport de l’IVD sur la Banque franco tunisienne (BFT).

Pour l’INLUCC, une enquête est ouverte pour “mauvaise gestion de fonds” durant la période où Chawki Tabib présidait l’instance.

Selon Mohsen Dali, le parquet a ouvert aussi une enquête pour “suspicion de corruption dans l’acquisition de moteurs d’avions” suite au dossier transféré par le ministère du Transport à la justice sur fond du rapport de l’inspection générale du ministère. Le rapport concerne la période au cours de laquelle Elyes Mnakbi était PDG de Tunisair.