Tunisie : Le Mouvement Echaab soutient les décisions du président Saïed

Le Mouvement Echaab a affirmé son soutien aux décisions annoncées dimanche soir par le président de la République, Kaïs Saïed, de geler les activités du Parlement, de lever l’immunité de tous les députés, de révoquer le chef du gouvernement et d’assurer la présidence du ministère public.

Il souligne, dans un communiqué publié dans la matinée du lundi 26 juillet 2021, que ces décisions ” rectifient le cours de la Révolution après toutes les déviations et violations perpétrées par le Mouvement Ennahdha et le système au pouvoir “.

Il considère dans ce sens que ” le président de la République n’a pas enfreint la Constitution et a agi selon ses prérogatives et ce qu’exigent ses responsabilités, dans le cadre de la loi et de la Constitution, pour préserver l’intégrité et la sécurité du pays et garantir le fonctionnement normal des rouages de l’Etat “.

Le Mouvement Echaab appelle le président Saïed à conserver les acquis réalisés en matière de libertés individuelles et publiques ainsi que l’ensemble de l’édifice démocratique affaibli par les lobbies de la corruption.

Il appelle également la population à agir pacifiquement, à préserver les biens privés et publics et à ne pas tomber dans le piège conduisant à la violence et au chaos.