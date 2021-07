JO-2020 : La Tunisie 18e au Tableau des médailles après la journée de samedi

La Tunisie a terminé la journée du samedi 18e au tableau des médailles des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, grâce à la médaille d’argent décroché au Taekwondo par le jeune Khelil Jendoubi (-58kg). La Chine surplombe, quant à elle, le tableau avec quatre médaille (3 or, 0 argent et 1 bronze), devant le Japon (2e) avec deux médailles (1 or et 1 argent).

Or Argent Bronze Total

Chine 3 0 1 4

Japon 1 1 0 2

Corée du Sud 1 0 2 3

Italie 1 1 0 2

Equateur 1 0 0 1

Hongrie 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Russie * 0 1 1 2

Serbie 0 1 1 2

Belgique 0 1 0 1

Espagne 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Pays-Bas 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Taïwan 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Estonie 0 0 1 1

France 0 0 1 1

Indonésie 0 0 1 1

Kazakhstan 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Mongolie 0 0 1 1

Slovénie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage,

concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.