Covid-19 : 3 000 enfants testés positifs en une semaine

Le président de l’association de pédiatrie Mohamed Douagi, a indiqué que 3000 enfants ont été testés positifs au coronavirus en une semaine.

Il a fait savoir dans une déclaration à la radio “Shems FM” que le nombre d’enfants contaminés par la covid-19 est nettement plus élevé que 3000. Et d’ajouter: “Il est certain qu’ un grand nombre d’enfants infectés n’ont pas fait de tests et n’ont pas été recensés”.

Douagi a averti que la situation des enfants n’est pas moins dangereuse que celle des adultes, d’autant plus que la vitesse de transmission du variant Delta dépasse de 60 pour cent les autres souches, touchant toutes les catégories d’âges y compris les enfants et les nourrissons.

Il a déclaré que des infections très graves et plusieurs cas de décès ont été enregistrées chez les nourrissons, expliquant que le contact physique de la mère avec son enfant augmente les possibilités de contamination par ce virus.

Douagi a recommandé aux mères atteintes de coronavirus d’éviter le contact avec leurs enfants et de les confier à une personne en bonne santé, notant qu’une mère allaitante peut recevoir tous types de vaccins anti Covid 19, à l’exception du vaccin “AstraZeneka”, qui est destiné aux personnes âgées de plus de 55 ans.