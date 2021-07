Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 20 juillet 2021

Le temps sera stable pendant les premiers jours de l’Aïd Al-Adha.. Une légère hausse des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 36 et 41 dans le reste des régions.

Peu de nuages ??seront enregistrés dans la plupart des régions, et qui seront plus intenses dans les régions de l’ Ouest.. Les vents seront généralement modérés, avec une vitesse ne dépassant pas 30 km/h.

La mer sera agitée à ondulée sur le golfe de Tunisie et à Hammamet, et un peu agitée sur le reste des côtes.