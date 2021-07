Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 19 juillet 2021

Cette semaine connaîtra une relative stabilité des températures, oscillant entre 29 et 34 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.

Une diminution relative et progressive de l’efficacité des vents sera enregistrée puisque la vitesse maximale diminuera jusqu’au niveau de 40 km/h..

La mer sera très agitée à turbulente au nord et dans le golfe d’Hammamet, ondulante dans le golfe de Gabès..

Le temps sera peu nuageux dans la plupart des directions, et les nuages seront plus intenses au nord et au centre l’après-midi.