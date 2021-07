Tunisie – Météo : Températures en légère baisse et ciel peu nuageux, samedi

Les températures seront en légère baisse et se situeront, samedi, entre 27 et 33 degrés sur le nord, les hauteurs et les zones côtières Est du pays, et entre 34 et 39 degrés ailleurs.

Le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages seront abondants, l’après midi et durant la nuit, sur les régions côtières du nord, avec une chute de pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, relativement fort avec une vitesse allant de 40 à 60 km/h, et du secteur Est au sud, faible à modéré, avec une vitesse variant entre 15 et 30 km/h.

La mer sera peu agitée au golfe de Gabès, et très agitée au nord, et ailleurs.