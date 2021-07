L’observatoire ” Raqabah ” réclame la liste des médias bénéficiaires des aides financières du gouvernement

L’observatoire ” Raqabah ” a demandé, dans une correspondance à la présidence du gouvernement, d’accéder aux données relatives aux aides fournies par le gouvernement à nombre de médias et qui ne sont, pourtant pas prévues par la loi de Finances.

L’observatoire réclame, dans une déclaration publiée lundi, le droit d’accéder à la liste nominative des entreprises de presse audiovisuelles bénéficiaires et s’interroge sur le cadre juridique et les critères d’octroi de ces aides et la commission ou la partie qui a pris cette décision.

Raqabah s’interroge aussi sur la provenance des allocations fournies aux médias sous formes d’aides ainsi que sur les mesures prévues pour en assurer le suivi et le domaine d’utilisation, par respect des principes de la transparence et de la gouvernance des fonds publics.

Dans sa déclaration, l’observatoire promet de révéler à l’opinion publique toute la vérité sur ces financements, regrettant une atteinte au droit du citoyen à l’information.

Auparavant, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) avait affirmé que le gouvernement a octroyé des aides financières à nombre de médias audiovisuels touchés par la crise sanitaire, sans aucun respect des principes de transparence et d’équité et sans se référer à des critères objectifs.

La HAICA avait exprimé son refus de la politique de discrimination envers notamment les radios associatives étant donné leur nature non lucrative.