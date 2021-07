Mme Dhouha Sellaoui ep. Ben Ghorbel décorée des insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques françaises

En reconnaissance de son œuvre accomplie au service du développement de l’enseignement français en Tunisie, Mme Dhouha Ben Ghorbel ep. Sellaoui, président-directeur général du Groupe scolaire René Descartes (GSRD), et au nom du Premier ministre français, s’est vu remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques françaises des mains de son Excellence, M. André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Tunis le 8 juillet 2021.

Ces insignes lui ont été décernés pour « sa contribution active à l’expansion de la culture française » à travers le groupe scolaire qu’elle préside, leader des établissements partenaires de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) et véritable institution éducative à Tunis et bientôt dans d’autres régions du pays.

Mme Sellaoui ep. Ben Ghorbel s’est dite honorée de cette distinction qu’elle a souhaité partager avec l’ensemble des acteurs pédagogiques de son groupe. Elle a, à cette même occasion, tenu à remercier tout particulièrement la conseillère de Coopération et d’Action Culturelle et directrice de l’Institut Français de Tunisie ainsi que le coordonnateur pays de l’AEFE et conseiller pour l’Enseignement scolaire en Tunisie pour « le soutien apporté au développement du réseau, fort et pertinent, au service de l’enseignement de la langue française en Tunisie ».

De son côté, l’ambassadeur André Parant a indiqué qu’à travers l’Ordre des Palmes académiques, « la France souhaite exprimer à la fois son estime et sa reconnaissance », expliquant qu’il s’agit, à travers cette distinction, « d’honorer les personnalités marquantes du paysage éducatif et culturel tunisien qui se distinguent par leur engagement au service de l’éducation et de la culture et au renforcement des liens entre la France et la Tunisie ».

Le Groupe scolaire René Descartes a été le premier établissement d’enseignement homologué conforme aux principes, aux programmes et à l’organisation pédagogique du système éducatif français sur l’ensemble des cycles scolaires.

Sur ses 4 sites d’Ennasr 2 et des Berges du Lac 2 à Tunis, 2400 élèves étaient inscrits lors de la dernière année scolaire, encadrés par 150 enseignants.