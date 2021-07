Tunis : Chedly Bouallègue apporte des clarifications sur le confinement ciblé du weekend

Le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, a affirmé dans la matinée de ce vendredi sur les ondes de Shems FM que les conducteurs de taxis individuels sont autorisés à transporter, exceptionnellement, les cas urgents ce week-end durant lequel il est interdit de circuler dans le Grand Tunis.

Il s’agit des personnes qui doivent se faire vacciner ou passer les examens nationaux ou encore les malades qui doivent se rendre aux hôpitaux. Il s’agit d’un confinement ciblé et non d’un confinement sanitaire général, a-t-il ajouté.

Bouallègue a dit qu’il est strictement interdit de circuler en voiture individuelle, et ce dans le but de limiter les déplacements entre les villes et délégations et pour limiter les rassemblements et surtout sur la plage.

Il est donc possible de se déplacer dans la ville mais sans l’utilisation de moyens de transport personnels.

Le gouverneur de Tunis rappelle que toute personne qui enfreint ce règlement sera amenée à se faire confisquer son permis de conduire, et en cas de récidive, la voiture sera saisie.