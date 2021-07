Un Portoricain entre dans le Livre Guinness des records !

Il est né le 8 août 1908. Il est donc âgé de 112 ans et 326 jours. Il va fêter ses 113 ans, si tout va bien, le 8 août 2021. Il, c’est le Portoricain* Emilio Flores Marquez, considéré comme l’homme le plus vieux du monde. Par conséquent, il s’apprête à entrer dans le Livre Guinness des records, rapporte le site capital.fr. Et « malgré les affres du temps, le centenaire se porte toujours bien ».

Emilio Flores Marquez succède ainsi à un Roumain, qui était considéré comme l’homme le plus vieux du monde, décédé en juin 2020 à l’âge de 111 ans.

En tout cas, ce qui est certain, c’est que Emilio Flores Marquez a reçu « son certificat d’homme en vie le plus âgé du monde, par le Livre Guinness des records », écrit capital.fr qui ajoute : « Deuxième d’une fratrie de onze enfants, le Portoricain a longtemps effectué de nombreuses tâches ménagères dans le domicile familial avant de s’occuper de ses frères et sœurs ».

Pas seulement, parce qu’il a également travaillé dans la plantation de canne à sucre de son père (arrosage et de coupe des plantes…).

Point de vue famille, Emilio Flores Marquez a épousé une certaine Andrea Perez avec qui il est 75 ans marié ; elle décédera en 2010. Ils ont eu quatre enfants qui leur ont donné cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. « Aujourd’hui, il vit toujours à Porto-Rico, avec deux de ses quatre enfants qui sont toujours en vie, peut-on apprendre ».

A noter que, selon Wikipédia, Porto Rico est une île des Caraïbes et un territoire non incorporé des États-Unis dont le paysage est constitué de montagnes, de chutes d’eau et de la forêt tropicale d’El Yunque.

San Juan est sa capitale.