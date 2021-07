Le ciel sera dégagé, lundi, et les températures seront en légère baisse. Ainsi, les maximales se situeront entre 30 et 36 degrés sur les régions côtières, et entre 38 et 45 degrés à l’intérieur du pays avec des coups de sirocco, pour atteindre les 48 degrés, au sud ouest.

le vent soufflera fort sur les régions côtières et le sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera très agitée aux golfs de Tunis et Hammamet, et agitée à très agitée sur le reste de côtes.