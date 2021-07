Tunisie : Le chef de l’Etat appelle à réfléchir à une nouvelle vision pour faire face à la pandémie du Coronavirus

Le président de la République, Kaïs Saïed a appelé, samedi soir, à réfléchir à une nouvelle vision pour faire face à la pandémie du Coronavirus.

Lors d’une réunion d’urgence tenue avec des responsables militaires et sécuritaires pour examiner la situation sanitaire dans le pays, le chef de l’Etat a souligné, selon un communiqué de la Présidence de la République publié, dimanche à l’aube, que la responsabilité nationale n’est pas basée sur les calculs politiques, la compétition ou la rivalité, mais nécessite l’unification des efforts et des mesures devant être prises dans la période à venir.

“Cette réunion d’urgence n’est en concurrence avec aucune partie, mais dictée par la responsabilité nationale qui doit prévaloir sur toutes les considérations politiques ou partisanes étroites”, a-t-il dit, soulignant que la Tunisie “est en état de guerre, ce qui nécessite la conjugaison des efforts et l’implication des personnes de bonnes volonté”, selon le texte du communiqué.

Au cours de cette réunion, un certain nombre de propositions ont été discutées, notamment la division ou la classification des zones endémiques par ordre décroissant et la focalisation sur les zones les plus touchées pour limiter la propagation du virus.

Le Président de la République a souligné que ces propositions doivent s’inscrire dans un cadre différent qui tienne compte non seulement des aspects scientifiques, mais aussi des conditions socio-économiques.

A rappeler que le chef de l’Etat s’était réuni, dans la soirée de jeudi dernier, au siège du ministère de l’Intérieur, avec un certain nombre de directeurs généraux et cadres du ministère, pour suivre l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays à la lumière de l’augmentation continue et rapide du nombre de personnes infectées par le Covid-19, recommandant de prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier dans les zones qui enregistrent un taux élevé de contaminations, en tenant compte des conditions socio-économiques des citoyens.

Selon le ministère de la Santé, 82 décès supplémentaires et 6184 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 17 mille 647 analyses effectuées ont été recensés le 2 juillet courant en Tunisie.