LDC (1/2 finale retour) : Mission difficile pour l’Espérance mais pas impossible

L’Espérance sportive de Tunis aura demain samedi la difficile mission de pallier le retard (0-1) accusé depuis l’aller, pour espérer arracher sa qualification en finale de la Ligue des champions, en affrontant Al-Ahly d’Egypte (tenant du titre) pour le compte de la demi-finale retour, prévue au Caire.

Le seul représentant tunisien dans la compétition aux quatre sacres (1994, 2011, 2018 et 2019) est appelé à livrer la prestation de sa vie à tous les niveaux pour rectifier le tir et se qualifier pour la finale.

Pour ce faire, le staff technique espérantiste, conduit par Mouine Chaabani a veillé tout au long de cette semaine à pallier les lacunes constatées à l’occasion du match aller pour réussir le déplacement décisif au Caire.

Autant l’Espérance est tenue de faire preuve d’efficacité en attaque, autant la vigilance et la solidité en défense demeurent de mise pour ne pas encaisser de but tout en œuvrant à inscrire deux réalisations au minimum dans la cage ahlaouie.

Néanmoins, la formation sang et or sera privée demain des services de son défenseur central Mohamed Ali Yaacoubi, touché par le Coronavirus et du milieu Ghaylène Chaalali toujours blessé, outre l’absence de l’ailier Houcine Rabii et de l’attaquant Taha Yassine Khénissi, sanctionné pour suspicion de dopage.

Face à ces absences, le staff technique espérantistes devra engager une formation équilibrée au niveau de ses différentes lignes pour tenter de contrecarrer les forces d’Al-Ahly et exploiter au mieux ses points faibles.

Et devant l’inefficacité avérée de l’attaquant ghanéen Khalid Abdul Bassit lors du match aller, l’éventualité de faire appel à Ala Marzouki est fort probable pour booster l’attaque.

Par ailleurs, les balles arrêtées constitueront une des armes que l’Espérance est susceptible d’exploiter pour surprendre son adversaire et sa défense solide.