Implantation de l’approche de la police de proximité au gouvernorat de Medenine : 2 commissariats pilotes de la sureté et de la garde nationales réhabilités

Gouvernorat de Médenine, 25 juin 2021, en présence de ses partenaires de développement, le ministère de l’Intérieur a inauguré ses 17me et 18me commissariats pilotes dans le cadre de sa stratégie de généralisation de l’approche de police de proximité dans la région.

Il s’agit des postes de la Garde Nationale de Beni Khedech et de la Sûreté Nationale de Djerba Midoun, réhabilités et outillés dans le cadre du projet d’appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité en Tunisie mis en œuvre depuis l’année 2013 en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les deux cérémonies inaugurales se sont tenues sous le haut patronage du Gouverneur de la région M. Habib Chaouat et du Directeur Général des Relations Extérieures et de la Coopération internationale au ministère de l’Intérieur, M. Jamel Selama, en présence du Représentant Résident du PNUD, M. Steve Utterwulghe et de M. Frerik Kampman, Premier Secrétaire à l’ambassade des Pays-Bas.

Les deux postes offriront des services administratifs et sécuritaires de qualité à leurs communes respectives couvrant plus de 30000 habitant(e)s dans la délégation de Beni Khedech, et environ 70000 habitant(e)s dans la délégation de Djerba Midoun.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus d’appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et le PNUD, avec le soutien financier des gouvernements des Pays-Bas, du Japon, du Canada et du Bureau INL en Tunisie.