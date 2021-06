Tunisie : Hichem Mechichi rencontre des partis qui soutiennent son gouvernement

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a eu une série de rencontres avec les représentes des partis et blocs parlementaires qui le soutiennent, indique jeudi la présidence du gouvernement.

Ces rencontres ont été l’occasion de discuter des derniers développements sur les scènes politique et économique nationales et de se pencher sur les moyens susceptibles de surmonter les difficultés entravant l’action du gouvernement et de pouvoir résoudre la crise politique dans laquelle se débat le pays.

Le chef du gouvernement a, dans ce cadre, rencontré des élus des blocs parlementaires d’Ennahdha, de Qalb Tounes, de la Réforme, de Watania et de Tahya Tounes.

Il a écouté leurs propositions pour relever les défis posés par la crise économique et sociale difficile et par la situation sanitaire due à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Pour Mechichi, la situation actuelle de crise socioéconomique fait appel à la solidarité de l’ensemble des Tunisiens, des acteurs politiques et des institutions de l’Etat. “L’heure exige d’unifier les efforts pour sortir de la crise et d’éviter tous les tiraillements et surenchères politiques qui ne font qu’aggraver la situation”, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les participants ont affirmé leur détermination à soutenir les plans d’action du gouvernement dans les différents domaines et d’appuyer ses programmes, en particulier dans les domaines économique, social et de développement.

Ils ont, également, insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination entre le gouvernement et le parlement au niveau législatif.