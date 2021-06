Le Mufti appelle les Tunisiens à continuer à se faire vacciner

Le Mufti de la République, Othman Battikh, a appelé les Tunisiens à continuer à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus pour freiner la flambée des cas de contamination et de décès, causés par cette épidémie.

Dans un communiqué publié ce jeudi par l’Office de l’IFtaa, la plus haute autorité religieuse de Tunisie, le Mufti a exhorté tous les Tunisiens à prendre part à la campagne nationale de vaccination et à respecter, en parallèle, le protocole sanitaire et les gestes barrières pour se protéger contre la pandémie.

Othman Battikh a par ailleurs tenu à souligner que “se faire vacciner dans le but de se protéger et de protéger les autres constitue un devoir que nous dicte la religion et notre appartenance à notre nation”.

Selon le ministère de la Santé, plus de 445 967 personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars dernier.

Au moins 14318 décès ont été signalés en Tunisie depuis le début de la pandémie selon un dernier bilan fourni par le ministère de la Santé. Le taux quotidien de positivité des tests covid-19 a atteint, le 22 juin courant 36.12%. Un taux jugé très ” inquiétant “.