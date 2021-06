Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 23 juin 2021

Les conditions climatiques qui ont caractérisé les dernières 24 heures se poursuivront, ce mercredi.

Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions avec des formations de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs Ouest.

Les température restent élevées dans les régions de l’intérieur, les maximales évolueront entre 37 et 44 degrés et atteindront 47 dans le Sud-ouest avec des coups de sirocco et seront relativement plus faible entre 28 et 33 près des côtes.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km près des côtes Est. La mer sera agitée dans les côtes Est et peu agitée dans le Nord.