Tunisie – Covid-19 : la HAICA appelle à l’organisation d’un Téléthon

le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’organiser un Téléthon, sous l’égide des médias publics avec la participation des différents médias audiovisuels “légaux”.

“Cette décision intervient après concertation avec le PDG de la télévision nationale”, souligne la Haica dans un communiqué.

Le Téléthon sera organisé, très prochainement, après coordination entre la télévision et la radio tunisiennes et les télévisions et radios privées qui diffusent avec licences et ce, afin de garantir la bonne marche de la diffusion conjointe.

Cette initiative vise à appuyer les efforts nationaux pour lutter contre la pandémie et à sensibiliser davantage les citoyens à l’importance de respecter le protocole sanitaire.

Elle intervient également en réaction à “l’aggravation de la situation sanitaire dans nombre de gouvernorats”, lit-on de même source.