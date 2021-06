Gafsa : Le taux de contamination par le Covid-19 est inférieur au niveau national

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré, dimanche, à Gafsa, que le taux de contamination par le covid-19 dans la région est inférieur au niveau national. Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que la délégation de Métlaoui a enregistré une hausse en termes de cas de contamination, en comparaison au reste des délégations, ce qui a entraîné un encombrement au service Covid-19 de l’hôpital régional.”

Le ministère de la Santé œuvre à prendre des mesures visant à briser le cercle de la contamination par le virus, afin d’éviter de surcharger les établissements de santé “, a-t-il déclaré, précisant que 100 lits sont équipés d’oxygène, en plus de 6 lits de réanimation dans le gouvernorat.Selon Faouzi Mehdi, les équipes du ministère de la Santé se sont rendues à un certain nombre de gouvernorats, notamment à Kairouan et à Kébili, pour évaluer la situation épidémiologique et prendre des mesures instantanées.

Et de préciser, de nouveaux centres de vaccination seront ouverts à Gafsa.Depuis son apparition en mars 2020 et jusqu’au 17 juin courant, 7961 personnes ont été contaminées par le virus à Gafsa dont 517 en sont décédées.Toutefois, 7040 personnes se sont rétablies, tandis que 404 autres sont toujours porteuses du virus.

Pendant sa visite dans la région, Faouzi Mehdi a assisté à la remise de 12 ambulances aux hôpitaux de la région, dans le cadre du programme de la santé et du programme de solidarité 1818.

Par ailleurs, un rassemblement de protestation a été observé lors du déplacement du ministre à l’hôpital régional de Houcine Bouzaiane, pour réclamer la réalisation d’un projet d’hôpital multi-spécialités prévu depuis 2016.