43,8% des inscrits sur la plateforme evax.tn ont été vaccinés contre le coronavirus

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars dernier jusqu’au 17 juin en cours, 43,8% des personnes inscrites sur la plateforme evax.tn ont été vaccinées contre le coronavirus.

Selon les chiffres publiés samedi par le ministère de la santé, ce taux s’élève à 77,2% chez la population âgée entre 60 et 74 ans et atteint 78,7% chez les plus de 75 ans. Par ailleurs, 57,5% des inscrits âgés entre 50 et 59 ont été vaccinés.

Le ministère de la santé indique qu’en date du 18 juin 2021, 2527247 personnes se sont inscrites sur la plateforme nationale de vaccination.

Au total 1517895 ont été vaccinés. 1126908 ont reçu la première dose et 390987 ont fait le rappel.

En date du 18 juin, 31367 doses ont été administrées dont 22566 comme 1ère dose et 8801 à titre de rappel.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la Tunisie a enregistré 378982 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 330331 ont guéri et 13874 sont morts.