Tunisie : Mechichi s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est entretenu, vendredi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de coordonner les efforts et d’oeuvrer en commun pour l’instauration d’une diplomatie économique active et dynamique permettant d’offrir à la Tunisie toutes les opportunité de coopération avec les pays frères et amis ainsi qu’avec les partenaires économiques et financiers.

Il a, également, insisté sur l’impératif de mettre en oeuvre les recommandations issues des récentes visites effectuées par le ministre des Affaires étrangères en Libye, au Qatar et en Suisse et de bien préparer les prochaines échéances internationales.

Mechichi a appelé à multiplier les efforts pour assurer davantage de vaccins et poursuivre la coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé, surtout après l’accord conclu avec l’OMS pour fournir à la Tunisie 600 mille doses de vaccin.