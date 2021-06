Tunisie : Ben Khelil avertit face à la forte hausse des contaminations au coronavirus

La porte-parole de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus, Jalila Ben Khelil, a expliqué que la situation épidémiologique est très délicate dans plusieurs régions et en particulier à Kairouan et ce à cause du manque de l’application du protocole sanitaire, à savoir la distanciation sociale et le port du masque.

Lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque Fm, Ben Khelil a affirmé que si les citoyens continuent à ne pas appliquer le protocole sanitaire, Kairouan ne sera plus un cas isolé.

En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux, Ben Khelil a expliqué que la commission cherche des solutions. Elle indique que des patients positifs au coronavirus se trouvent dans les services d’urgence. Elle ajoute qu’une moyenne de quatre patients par jour se trouvent en soins intensifs et les lits de réanimations ont atteint leur taux d’absorption.