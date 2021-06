LCA / 1/2 finale aller Espérance -AL Ahly : Les sang et or en stage bloqué à Tabarka

L’Espérance Sportive de Tunis, entame à partir de ce lundi, un stage de préparation à Tabarka (nord-ouest) en prévision de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique face à Al Ahly d’Egypte prévue, samedi 19 juin, au stade Hamadi Agrebi de Radès à partir de 17h00 (HT).

Excepté le gardien Farouk Ben Mustapha, retenu par le sélectionneur national Mondher Kebaier pour le troisième et dernier match amical face au Mali mardi soir à Radès (20h30), tous les joueurs sont présent à Tabarka pour ce stage bloqué après le retour des internationaux tunisiens Moez Ben Cherifia, Mohamed Ali Ben Hammouda et l’algérien Abdelkader Badrane , qui ont été autorisés par Kebaier et l’entraineur algérien Djamel Belmadi, à rejoindre l’équipe sang et or. pour préparer la demi-finale aller de la LCA.

La demi-finale retour se déroulera samedi 22 mai au stade Al Salem du Caire à 19h00 (HL)).