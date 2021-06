Tunisie : La CTN reprendra l’activité du transport des passagers sur la ligne de Marseille

La Compagnie Tunisienne de Navigation annonce samedi, la reprise de l’activité du transport des passagers sur la ligne de Marseille à bord de ses navires ” TANIT ” et ” CARTHAGE “, à compter du 15 Juin 2021.

Elle attire l’attention de sa clientèle sur les nouvelles dispositions prises conformément, aux mesures dictées par les autorités Françaises.

Ainsi, pour chaque nouveau départ tous les passagers de plus de 12 ans, devront obligatoirement respecter les points suivants :

Traversées sens France Tunisie

1- Pour les personnes vaccinées :

Les passagers vaccinés présentant un schéma vaccinal complet (2 doses ou 1 dose si la COVID-19 a déjà été contractée), devront présenter un certificat de vaccination (QR Code, document remis par les autorités sanitaires compétentes). Ils s’engagent également, à respecter un auto-isolement à domicile de 7 jours, et à remplir et imprimer la fiche sanitaire et la fiche d’engagement qui seront disponibles sur ce site : https://app.e7mi.tn/travelers/add

Ces documents devront être remises aux services sanitaires tunisiens lors du débarquement.

2- Pour les personnes non vaccinées :

Nécessité de justifier d’un motif de déplacement impérieux pour attester de leur voyage. Liste détaillée des motifs impérieux (page 5) : https://documentcloud.adobe.com/link/review…

Elles sont également, appelées à présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 72h avant l’embarquement.

Les passagers s’engagent à respecter un auto-isolement à domicile de 7 jours, à remplir et imprimer la fiche sanitaire et la fiche d’engagement qui seront disponibles sur ce site : https://app.e7mi.tn/travelers/add

Ces documents devront être remises aux services sanitaires tunisiens lors du débarquement.

Aussi bien pour les personnes vaccinées ou non vaccinées, il est recommandé d’indiquer un numéro de téléphone tunisien pour valider la production de ces documents.

Traversées sens Tunisie France

1- Pour les personnes vaccinées :

Présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 72h, avant l’embarquement (ou un test antigénique négatif réalisé moins de 48h). Un test antigénique sera effectué pendant la traversée ou à l’arrivée à Marseille.

2- Pour les personnes non vaccinées :

§ Nécessité de justifier d’un motif de déplacement impérieux pour attester de leur voyage.

Liste détaillée des motifs impérieux (page5): https://documentcloud.adobe.com/link/review….

§ Présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 72h, avant l’embarquement (ou un test antigénique négatif réalisé moins de 48h). Un test antigénique sera effectué pendant la traversée ou à l’arrivée à Marseille. Les passagers s’engagent à respecter un auto-isolement à domicile de 7 jours

La CTN attire l’attention sur le fait que les ressortissants Tunisiens ” rejoignant leur pays d’origine “, rentrent actuellement dans la liste des motifs impérieux (à l’aller comme au retour).

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Pour plus d’informations, la compagnie met à la disposition de sa clientèle le numéro suivant: 00 216 71 346 061