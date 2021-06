Université Centrale et ses partenaires inaugurent des Career Centers

L’adéquation de la formation au marché du travail est une préoccupation majeure de toutes les parties prenantes de l’écosystème professionnel et entrepreneurial. Que ce soit dans l’orientation des politiques éducatives, dans la gestion et le développement des ressources humaines par les entreprises, ou dans le développement des compétences ou la reconversion des demandeurs d’emploi.

Il est évident que le diplôme est un atout majeur mais n’est cependant plus, à lui seul, une garantie d’emploi, tel que le confirment les dernières études mondiales menées auprès des employeurs.

Cette réalité a conduit Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé dont l’Université Centrale, l’IMSET, l’AAC et l’UPSAT sont membres, à créer des « career centers » au sein de chacune de ses institutions à travers l’Afrique.

Ces centres dédiés au développement de l’employabilité des étudiants sont regroupés au sein du « Honoris Career Center » à Tunis afin de bénéficier de services transversaux que propose le réseau à ses étudiants.

Cette démarche répond à un besoin prioritaire à savoir la préparation et l’accompagnement des étudiants dans leur parcours d’insertion professionnelle afin de les équiper avec les compétences du 21ème siècle indispensables à leur réussite dans un monde du travail et des startups de plus en plus globalisé et numérisé.

Situé au cœur de Tunis sur l’Avenue Med V, l’Honoris Career Center accueillera les étudiants et les Alumni des institutions – Université Centrale, UPSAT, IMSET et AAC – à partir du 10 juin 2021 dans un un espace collaboratif agréable, équipé avec les dernières technologies et où ils pourront bénéficier des services d’experts pour un accompagnement personnalisé dans la préparation et la recherche d’un premier emploi pour les futurs diplômés jusqu’à l’élaboration des plans carrière et de l’évolution professionnelle des Alumni déjà en poste.

A cet effet et au-delà des entretiens individualisés, l’équipe d’experts du Honoris Career Center, a développé un programme dense d’événements, de workshops, de colloques et de rencontres, que les étudiants et Alumni peuvent consulter sur les plateformes virtuelles de chacune des institutions Université Centrale, UPSAT, IMSET et AAC.

En effet, la digitalisation étant au cœur de la stratégie d’Honoris, ses institutions proposent à leurs communautés en complément des espaces physiques, les mêmes services à travers des plateformes digitales, offrant toute la flexibilité requise, accessibles tout au long de leur parcours académique et même après la graduation.

Ainsi, les étudiants auront accès à quatre plateformes à savoir : Université Centrale Career Center, UPSAT Career Center, AAC Career Center et IMSET Career Center où ils pourront :

– Participer aux formations, workshops, job fairs ainsi que tous les évènements qui seront organisés autour de l‘employabilité incluant les différents parties prenantes.

– Rejoindre la communauté des étudiants et Alumni de leurs écoles respectives.

– Trouver un mentor pour les accompagner dans leur parcours vers le premier emploi.

– Consulter les offres d’emploi publiées par les entreprises partenaires du groupe.

– Etablir des plans de développement pour faire avancer leurs carrières.

A travers leurs partenariats avec l’écosystème professionnel et entrepreneurial et maintenant avec les services déployés par les Career Centers, les institutions du réseau Honoris fournissent des efforts continus pour assurer la réussite de l’insertion professionnelle de leurs diplômés et s’engagent ainsi à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels tunisiens et africains.