Incident de Sidi Hassine-Sijoumi : L’AMT condamne l’usage de la force

L’Association des magistrats tunisiens (ATM) demande, dans un communiqué publié vendredi 11 juin 2021, le ministère public près le Tribunal de première instance Tunis 2 à accélérer l’instruction judiciaire à l’encontre des policiers ” impliqués dans de graves dépassements contre un jeune du quartier Sidi Hassine Sijoumi “.

Elle appelle tous les membres de l’autorité judiciaire en tant que protecteurs des droits et des libertés, à assumer leur rôle dans les affaires de torture et de morts suspectes ” afin de mettre fin aux bavures et à l’impunité.

A la suite de la publication sur les réseaux sociaux de la vidéo ” choquante et humiliante ” de l’agression, le bureau exécutif de l’AMT a pris contact avec le parquet pour prendre connaissance des circonstances de l’incident, précise-t-on de même source.

L’association des magistrats dénonce fermement ” les violences graves qui ont atteint l’intégrité physique et morale ainsi que la dignité de la victime, et qui rappellent les pratiques immondes des régimes dictatoriaux “.

Elle condamne ” l’usage excessif et inacceptable de la force ” pour réprimer les protestations qui ont suivi la mort suspecte d’un autre habitant du quartier au poste de police, ” au lieu d’ouvrir une enquête administrative sérieuse et de chercher à apaiser les tensions et rétablir le calme “.

L’AMT appelle le chef du gouvernement, qui assure l’intérim à la tête du ministère de l’Intérieur, à assumer ses responsabilités face à la recrudescence des violences et des dérives policières contre les citoyens, en l’absence de réformes profondes de l’institution sécuritaire après la Révolution.

Elle met en garde contre les dangers de l’impunité et ” des dérives graves et répétées qui violent la loi et la Constitution ” et exhorte, la société civile à se dresser contre ces graves dépassements par tous les moyens légaux possibles.