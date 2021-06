Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 10 juin 2021

Le temps sera jeudi peu nuageux avec possibilité d’apparition de cellules orageuses locales l’après-midi dans les régions Est du Nord et du Centre qui seront accompagnées par des pluies éparses, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Les températures seront stationnaires, les maximales oscilleront entre 28 et 32 degrés dans le Nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions et atteindront 41 degrés dans l’extrême Sud.

La vitesse maximale du vent sera de 30 km/h et la mer sera peu agitée.