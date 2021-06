Journées chorégraphiques de Carthage : Diaspora

Si on peut parler enfin de danse contemporaine maghrébine arabe et tunisienne c ‘est en grande partie grâce à une génération de chorégraphes et de danseurs qui ont fait le voyage et passé la frontière avec une volonté d’apprendre tout en préservant l’identité propre.

La diaspora des corps dansants tunisiens est une richesse qui ne cesse de promouvoir la danse et le langage dansé du pays natal partout. En retour, ces chorégraphes et danseurs ouvrent par leurs expériences et parcours de nouveaux horizons pour la danse en Tunisie.