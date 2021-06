Béja : Actes de vandalisme contre la station de pompage de l’eau potable de Sidi Ahmed Jedidi

La distribution de l’eau potable a été coupée dans la ville de Testour et les localités de Sakhira et Zaldou, suite à des actes de vandalisme et des vols d’équipements péretrés mercredi contre la station de pompage de sidi Ahmed Jedidi dans le gouvernorat de Béja, a annoncé dans un communiqué la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE)

L’approvisionnement en eau potable sera repris graduellement dès le parachèvement de la réparation de ce qui a été vandalisé, ajoute la meme source.