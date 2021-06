Probable augmentation mensuelle pour le carburant (Saïdane)

L’expert économiste Ezzedine Saïdane a déclaré ce jeudi que la situation économique se complique de plus en plus affirmant que la Tunisie a besoin de 23 millions de dinars et non de 18.7 millions de dinars comme cela a été affirmé.

Sur les ondes de Shems Fm, il a indiqué que le gouvernement refuse de présenter un projet de loi de finances afin de ne pas dévoiler la réalité des chiffres.

Saïdane pense que le gouvernement augmentera, tous les mois, au moins 100 millimes du prix du carburant ajoutant que la politique du gouvernement ne prend aucune disposition pour renflouer les caisses de l’Etat.