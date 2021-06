Foot – Coupe de Tunisie : C.Africain-US Monastir, CO Transports-CS Sfaxien matches des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la la coupe de Tunisie de football, édition “Salah Ben Youssef”, effectué mercredi soir lors de l’émission sportive “Mercredi Sport”, sur la Nationale 1, a donné lieu aux confrontations suivantes :

Club Africain – US Monastir

CO Transports – CS Sfaxien (à Mellassine)

Les demi-finales auront lieu les 19 et 20 juin, et la finale le 27 juin à Djerba Midoun.

Rappelons que l’US Monastir, tenant du titre, s’est qualifié aux dépens de l’ES Zarzis (1-0), le Club Africain a écarté l’AS Soliman (2-1), le CS Sfaxien a éliminé l’O.Béja (1-0), et le CO Transports s’est qualifié au détriment de l’ES Métlaoui (1-0).