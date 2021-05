Tunisie – Météo : Légère baisse des températures

Les températures sont en légère baisse mardi, avec des maximales situées entre 21 et 26 degrés sur les régions côtières, et entre 30 et 35 degrés sur le reste des régions, et qui pouvant atteindre les 42 degrés au sud, avec des coups de sirocco.

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays.

Le vent soufflera fort près des cotes et au sud, avec des phénomènes de sable, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera agitée au nord à très agitée aux cotes est du pays.