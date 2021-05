Tunisie : Les familles des martyrs et blessés de la Révolution observent un sit-in au siège du CSDHLF

Le coordinateur du sit-in des familles des martyrs et blessés de la Révolution, Mohamed Souissi a indiqué, jeudi, que le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), Taoufik Charfeddine, a interdit des familles de rejoindre les sit-inneurs.

Les familles des martyrs et blessés de la Révolution ont entamé, hier, mercredi un sit-in au siège du CSDHLF.

Dans une déclaration à la TAP, Souissi a souligné que le président du Comité a donné ses instructions pour empêcher les sit-inneurs de sortir et d’entrer au bâtiment et de communiquer avec les représentants des organisations nationales et les médias.

Et d’ajouter que des renforts sécuritaires sont déployés aux alentours du siège du CSDHLF (au centre de la capitale Tunis).

Souissi a précisé que les familles ont décidé d’observer un sit-in ouvert jusqu’à la tenue d’une réunion avec le président du Comité, faisant savoir que le secrétaire général du comité s’est engagé à organiser cette réunion mercredi 26 mai courant.

La réunion sera consacrée à l’examen de l’amendement du décret-loi n° 2011-97 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution et de la création d’une commission composée de personnalités nationales qui sera chargée de la révision de la liste des martyrs et blessés de la Révolution, a-t-il indiqué.

Selon lui, les familles estiment que la liste des martyrs et blessés de la Révolution établie par le CSDHLF est incomplète et reste en deçà des espérances, d’où l’impératif de sa révision.

La liste établie par le Comité des droits de l’Homme comprend 129 martyrs et 634 blessés, alors que d’autres listes, à l’instar de la liste établie par l’Instance Vérité et Dignité (IVD), indique que le nombre des martyrs et blessés s’élèverait à 386 martyrs et 3600 blessés.

Il est à noter que la TAP a essayé de joindre le président du CSDHLF pour recueillir sa réaction concernant les déclarations du coordinateur du sit-in Mohamed Souissi, sans pouvoir obtenir une réponse.