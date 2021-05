Tunisie : L’AMT dénonce fermement les agressions israéliennes à al-Quds et Gaza

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a fermement dénoncé les ” pratiques colonialistes israéliennes à al-Quds ” et condamné ses ” actes terroristes ” qui ” constituent une violation des lois internationales et du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ” ainsi qu’une ” agression contre ses territoires et sa Nation “.

L’AMT exprime, dans un communiqué publié mardi, sa solidarité et son soutien total aux habitants du quartier Sheikh al-Jarrah à al-Quds-est et à l’ensemble du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, sur ses territoires occupés, et l’établissement d’un Etat indépendant avec al-Quds pour capitale.

Elle fustige ” les meurtres systématiques perpétrés par l’occupant sioniste à l’encontre des palestiniens désarmés à al-Quds et sur la bande de Gaza et qui ont fait d’innombrables victimes dont des femmes et des enfants “, pointant du doigt un ” terrorisme d’Etat exercé par les forces sionistes à l’encontre des civils “.

Elle appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités dans la protection du peuple palestinien contre les crimes odieux et les graves violations des droits de l’Homme dont il est victime, et à présenter leurs auteurs devant la justice pénale internationale.

Elle appelle également le parlement à accélérer l’adoption du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec l‘entité sioniste.

L’AMT se félicite par ailleurs de l’appel de la Tunisie, en tant que membre arabe du Conseil de sécurité, à une réunion lundi sur l’escalade de la violence et les hostilités des autorités israéliennes contre les territoires palestiniens occupés.

Selon le ministère palestinien de la Santé, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont fait 24 morts et plus de 100 blessés dont plusieurs états graves ces deux derniers jours, outre d’importants dégâts matériels.