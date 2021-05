Mbappé et Neymar parmi les 5 candidats au trophée de meilleur joueur de Ligue 1

Les Parisiens Kylian Mbappé et Neymar ont été nominés aux côtés de l’attaquant de Lille Burak Yilmaz et des buteurs de Monaco Wissam Ben Yedder et de Lyon Memphis Depay au titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1, a annoncé la Ligue (LFP) mardi.

Actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 25 buts, Mbappé est le grand favori pour le titre, tandis que la nomination de son coéquipier Neymar, qui n’a joué que 16 matchs sur 36 en championnat, pour 8 buts et 5 passes décisives, fait débat, selon les médias sportifs.

Ben Yedder figure dans cette liste avec 19 buts et 7 passes décisives, Memphis Depay avec 19 buts et 10 passes décisives et le buteur lillois Burak Yilmaz (15 buts et 5 passes décisives).

Le prix sera décerné entre le 20 et le 23 mai lors d’émissions du diffuseur de la Ligue 1, Canal+, et non durant une cérémonie comme le veut la tradition, à cause de la crise sanitaire.

Les trophées UNFP, du nom du syndicat des joueurs qui les organise, fêtent leur 29e édition. Ils récompensent les meilleurs joueurs, les meilleurs espoirs, les meilleurs gardiens et les meilleurs entraîneurs des Championnats de France de Ligue 1, Ligue 2 et D1 féminine, en plus d’autres récompenses.

L’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Kylian Mbappé est donc toujours le tenant du trophée, après une saison 2018-2019 qu’il avait terminée meilleur joueur et meilleur espoir de L1.

Mike Maignan, le gardien lillois, est aussi candidat à sa succession parmi les meilleurs gardiens, et sera opposé notamment à Keylor Navas (PSG).