Tunisie : 14 tentatives et actes de suicide signalés en avril dernier

tentatives et actes de suicide ont été signalés au mois d’avril dernier, selon le rapport du mois d’avril 2021 de l’observatoire social tunisien (OST) relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Trois tentatives et actes de suicide ont été enregistrés dans chacun des gouvernorats de Nabeul et de Sidi Bouzid contre deux dans chacun des gouvernorats de Sousse et Monastir. Un seul acte a été enregistré dans chacun des gouvernorats de Médenine, Kasserine, Gafsa et Jendouba.

D’après le rapport, 71,4% des auteurs de ces actes sont des hommes (10 cas) et la majorité des victimes sont âgées entre 36 et 60 ans. Trois personnes âgées de plus de 60 ans dont une femme et deux enfants ont également été constatés parmi les victimes.

Le suicide par pendaison a été le moyen de suicide et de tentative de suicide le plus courant, avec un taux de 57,1%, suivi par l’immolation à hauteur de 28,6%, puis par le saut ou précipitation avec 14,3%.