Covid-19  : Plus de 4 000 morts quotidiens en Inde

Officiellement, la pandémie de Covid-19 a causé la mort de 3 258 595 dans le monde et contaminé quelque 155 981 070 personnes depuis la fin de l’année 2019, selon un bilan de l’AFP établi vendredi 7 mai 2021.

Pour sa part, l’Inde focalise l’attention, puisque le pays de Gandhi vient de franchir un nouveau en termes de nombre de décès quotidiens, plus de 4 000. Et ce sont les zones rurales du sud du pays qui récoltent le plus lourd tribut où la propagation du virus serait la plus rapide, selon l’AFP. Et ce n’est pas fini, puisqu’on parle de l’arrivée d’un pic épidémique dans quelques semaines.

« L’Inde reste plus que jamais confrontée à la plus forte flambée mondiale de coronavirus. Le pays de 1,3 milliard d’habitants a enregistré 4 197 nouveaux décès en une seule journée, ce qui porte le bilan officiel cumulé à 238 270 morts depuis le début de la pandémie », écrit l’Agence France presse.

Pour tenter d’enrayer la propagation du virus, un confinement pour une semaine qui entre en vigueur samedi 8 courant dans l’État du Kerala, situé dans le sud-ouest du pays.

De son côté, la région du Karnataka, où se trouve le grand centre d’industries technologiques de Bangalore, a décrété un confinement de deux semaines à partir de lundi.