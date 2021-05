Suivez la “Semaine pour le théâtre tunisien” en streaming du 15 au 22 mai 2021

A la lumière d’une année difficile pour les arts de la scène et pour la culture en général à la suite de la pandémie de la Covid19 ayant entraîné la fermeture des espaces culturels et la réduction de toute activité culturelle au silence et vu l’état de léthargie que connaît le secteur, et l’arrêt de la dynamique artistique, le comité directeur des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) sous l’impulsion de l’Etablissement National de la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPfMCA) a tenu à organiser une semaine pour le théâtre tunisien du 15 au 22 Mai 2021.

Placée sous le slogan” là où tu seras, le théâtre sera là !”, cette manifestation est une initiative qui a pour objectif de mettre en avant la production théâtrale de l’année 2019-2020 et se veut une opportunité pour redynamiser le secteur afin de faire profiter les créations laissées sans programmation, les espaces restés longtemps fermés et le public assoiffé d’art.

L’objectif est simple, contribuer au retour de l’activité culturelle, se tendre la main mutuellement pour dépasser les maux et donner de l’espoir dans l’attente de l’organisation de la prochaine édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC).

Cette Semaine pour le Théâtre Tunisien, non compétitive, propose une quarantaine de pièces théâtrales tunisiennes professionnelles et d’amateurs choisies par un comité de sélection. Certaines sont destinées au public adulte et d’autres aux enfants. Toutes ces créations théâtrales n’ont pas eu l’occasion d’être programmées suffisamment en raison de la crise sanitaire.

Vu la complication de la situation sanitaire, et la détermination des organisateurs à défendre l’action culturelle et théâtrale, “Semaine pour le théâtre tunisien” aura lieu malgré tout et l’outil numérique sera une alternative pour honorer les engagements auprès du public, des professionnels et des artistes

” là où tu seras, le théâtre sera là !” est le slogan choisi pour inciter le public à suivre la production tunisienne de chez lui en toute sécurité en streaming sur les pages : https://www.facebook.com/JTCTunisie