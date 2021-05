Palmarès complet des Ramadan Awards 2021

La série “Kan Ya Makanech ” de Abdelhamid Bouchnak et le feuilleton “Harga” de Lassaad Oueslati, diffusés sur la télévision nationale, Watanya 1, se sont largement distingués au palmarès de Ramadan Awards 2021 dévoilé jeudi au par Radio Jeunes.

“Kan Ya Makanech “, série humoristique, a remporté dix prix dont ceux de la meilleure série et de la meilleure œuvre dramatique reflétant une image valorisante de la femme. Abdelhamid Bouchnak a eu le prix de la meilleure mise en scène et le prix du meilleur scénario, coécrit avec Hatem Belhaj et Aziz Jebali.

Dans la compétition dédiée aux feuilletons, “Harga” de Lassaad Oueslati a notamment remporté le prix de la meilleure série, parmi un total de neuf prix.

” Awled El Ghoul”, diffusé sur Attessia TV, a eu six distinctions dont le prix de la meilleure mise en scène décerné à Mourad Bechikh.

Deux distinctions sont allées à une autre série diffusée sur la même chaîne, “El Jassous” de Rabii Tekkali qui a eu le prix des meilleurs décors attribué à Khalil Khouja et le prix de la meilleure photographie, décerné au duo Ikbal Arafa et Karim Ayari.

Ramadan Awards qui se tient dans sa 6ème édition, est une compétition annuelle dédiée aux séries et feuilletons tunisiens diffusés sur les chaînes de télévision locales, publiques et privées.

Le jury présidé par l’actrice Saoussen Maalej a sélectionné les meilleures œuvres qui ont été diffusées durant la première quinzaine de Ramadan.

Ce concours artistique est organisé, chaque mois de Ramadan, par Radio Jeunes en partenariat avec le magazine Tunivisions.

Voici le palmarès complet :

Compétition des Feuilletons

Awled El Goul de Mourad Bechikh:

Prix de la mise en scène : Mourad Bechikh

Prix du meilleur maquillage : Mouna Ben Abda et Hajer Lakhdar

Prix des meilleurs décors : Ghazi Temimi

Prix des meilleurs costumes : Lilia Lakhoua

Prix de la meilleure musique originale : Sami Maatougui

Prix de la meilleure photographie : Mohamed Maghraoui

” Harga ” de Lassaad Oueslati :

Prix du meilleur feuilleton

Mention spéciale du jury : Youssef Oueslati

Prix du meilleur montage : Ahmed Ben Kridis

Prix du meilleur son: Mohamed Gnaguen et Sami Garbi

Prix du meilleur scénario : Imed Eddine Hakim

Prix du meilleur acteur : Riadh Hamdi

Prix de la meilleure actrice : Aicha Ben Ahmed

Prix du meilleur espoir masculin : Oussama Kachkar

Prix du meilleur espoir féminin : ex aequo pour Oumaima Bahri et Yasmine Bouabid

Compétition des Séries :

” Kan Ya Makanech ” de Abdelhamid Bouchnak

Prix de la meilleure série et prix de la meilleure œuvre dramatique qui reflète une image valorisante de la femme

Prix de la meilleure mise en scène : Abdelhamid Bouchnak

Prix du meilleur scénario : Hatem Belhaj, Aziz Jebali et Abdelhamid Bouchnak

Mention spéciale du jury : Jamal Madani

Prix de la meilleure musique originale : Hamza Bouchnak

Prix de la meilleure actrice : Fatma ben Saidane

Prix du meilleur acteur : Jihed cherni

Prix du meilleur espoir masculin : Seif omrane

Prix du meilleur maquillage : Kamilia Boujelfa

“El Jassous” de Rabii Tekkali

Prix des meilleurs décors : Khalil Khouja

Prix de la meilleure photographie : Ikbal Arafa et Karim Ayari

NB : Dans la compétition des Séries, trois prix n’ont pas été décernés, à savoir les meilleurs costumes, le meilleur montage et le meilleur espoir féminin.