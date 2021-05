Ligue 1 (24e journée) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement à l’issue des matches de la 24e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés mercredi.

Mercredi 5 mai

A Radès:

Club Africain 1 Yassine Chammakhi (83′)

Espérance ST 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (89′-sp)

Au Bardo:

Stade Tunisien 1 Haythem Laayouni (8′)

ES Sahel 0

A Béja:

O de Béja 1 Abderrahmene Hanchi (60′)

USB Guerdane 1 Haythem Mehamedi (35′)

A Mahdia:

AS Rejiche 1 Boubaker Diarra (15′)

ES Metlaoui 0

A Kiarouan

JS Kairouan 0

CA Bizertin 4 Fahmi Kacem (15′, 44′, 45′) et Khalil Balbouz (90′)

A SFax:

CS Sfaxien 0

AS Soliman 1 Aziz Chtioui (56′)

A Tataouine

US Tataouine 3 Thameur Salhi (24′), Alia Sylla (52′, 74′)

US Monastir 1 Ellyes Jelassi (38′)

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 60 24 19 3 2 36 12 +24 Champion

2. ES Sahel 49 24 15 4 5 42 21 +21

3. USB Guerdane 38 24 9 11 4 24 15 +9

4. CS Sfaxien 36 24 9 9 6 24 13 +11

-. AS Soliman 36 24 10 6 8 31 31 0

6. AS Réjiche 33 24 9 8 7 23 18 +5

7. US Monastir 30 24 8 6 10 26 25 +1

8. S. Tunisien 29 24 6 11 7 21 19 +2

-. C.Africain 29 24 6 11 7 24 29 -5

-. O. Béja 29 24 7 8 9 20 11 -9

11. US Tataouine 27 24 6 9 9 21 29 -8

12. ES Métlaoui 26 24 6 8 10 13 20 -7

13. CA Bizertin 25 24 6 7 11 18 26 -8

14. JS Kairouan 3 24 0 3 21 13 57 -43 Reléguée en L2.